Sampdoria-Spal, tempo di Coppa Italia: le probabili formazioni

Dopo l'ottimo 4-1 sul Bologna, la Sampdoria è pronta per i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia. Martedì sera, alle 20.45, calcio d'inizio a Sampdoria-Spal, seconde linee in campo per entrambe le squadre, ma nel mirino ci sono gli Ottavi di Finale, ovvero il Milan.

QUI SAMP Tante seconde linee in campo, in porta Raffael, in difesa Alex Ferrari e Colley, a centrocampo Ronaldo Vieira e Jankto, in attacco Kownacki.

QUI SPAL Seconde linee anche per i ragazzi di Semplici, Floccari, Paloschi e Viviani dovrebbero essere titolari. Stesso discorso per Valoti, Dickmann e Valdifiori. Ci dovrebbe essere anche Cionek, vista la squalifica in campionato.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Raffael; Sala, Ferrari, Colley, Murru; Jankto, Ronaldo Vieira, Ekdal; Saponara; Defrel, Kownacki. All. Giampaolo.

SPAL: Milinkovi-Savic; Cionek, Djourou, Bonifazi; Dickmann, Viviani, Valdifiori, Luiz, Valoti; Floccari, Paloschi. All. Semplici.

ARBITRO: Di Paolo.

CALCIO D'INIZIO: martedì ore 20.45, stadio Luigi Ferraris.

