Sampdoria-Spal 2-0: doppio Quagliarella sul gong, quota 30 e sesti a Capodanno

Missione compiuta. La Sampdoria torna a sorridere nell'ultima fatica del 2017, ma che brividi. 2-0 blucerchiato sulla Spal con due gol nel recupero di Quagliarella, il primo su un calcio di rigore molto generoso, il secondo su assist di Kownacki. Samp che chiude così il 2017 con uno splendio sesto posto e a quota 30 punti. Applausi.

Primo tempo difficile contro un'ottima Spal, davvero ben messa in campo da mister Semplici. L'occasione più ghiotta è di Felipe che spaventa Viviano che respinge, ma la goal line technology dice di no. La risposta della Samp è affidata al diagonale di Ramirez.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa è assalto Samp. Caprari, Ramirez e Quagliarella sfiorano il vantaggio, ma la Spal rischia di fare il colpaccio al 73' con la conclusione di Antenucci, respinta ancora una volta da Viviano. Sfida apertissima e al 92' arriva la rete: rigore molto generoso, ad essere onesti, per la Samp per presunto atterramento di Ramirez. Dal dischetto Quagliarella non sbaglia. La Sud è una bolgia e dopo due minuti esulta di nuovo per il 2-0 di Quagliarella servito da Kownacki. Triplice fischio dolcissimo, la Samp torna a vincere e chiude l'anno al sesto posto con 30 punti. Solo applausi.

TABELLINO

Sampdoria-Spal 2-0

Reti: 92' (rig.), e 94' Quagliarella

Sampdoria: Viviano 7; Strinic 5.5 (46' Regini 5.5), Ferrari 6, Silvestre 6, Sala 5 (70' Bereszinski 6); Praet 6.5, Torreira 6, Barreto 6; Ramirez 6.5; Caprari 6 (83' Kownacki 6.5), Quagliarella 7.5. All. Giampaolo 7.

Spal: Gomis 6; Salamon 6, Vicari 6.5 (81' Oikonomou sv), Felipe 6.5; Lazzari 6, Schiattarella 5.5, Viviani 5, Grassi 5.5 (72' Mora 5.5), Mattiello 5.5; Floccari 6, Antenucci 6 (88' Paloschi sv). All. Semplici 6.5.

Arbitro: Pairetto.

Note: ammoniti Viviani, Barreto, Ramirez, Sala, Vicari, Schiattarella e Mora.