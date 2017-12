Sampdoria-Spal 2-0, le pagelle: Quagliarella eterno, Viviano decisivo

Un finale di 2017 dolcissimo per la Sampdoria. Riecco la vittoria, 2-0 in pieno recupero contro la Spal grazie alla doppietta di un eterno Fabio Quagliarella. Rigore molto generoso per il vantaggio e raddoppio poco più tardi su assist di Kownacki. Che capitano (qui la cronaca del match) Quagliarella ovviamente MvP, ma è stata super anche la prestazione di Viviano così come quella di Ramirez. Bocciati i terzini.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.