Sampdoria: "gruppo Vialli" a Bogliasco, e intanto è fatta per Simeone

Giorni decisivi in casa Sampdoria. Mercoledì 28 agosto i nuovi acquirenti hanno fatto visita a sorpresa al quartiere generale blucerchiato, Dinan, Knaster e Zanetton sono stati in visita a Bogliasco (assente Vialli) e avvistati successivamente a Boccadasse.

Dinan ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla situazione senza far però trasparire certezze sull'acquisto della società: «Amo Genova e amo il calcio, ma non c’è ancora niente di sicuro. Penso che tutti amino le squadre di Serie A e sono felice di essere in questa fantastica città. Il presidente Ferrero è impegnato con la campagna trasferimenti, e quindi è molto occupato, ma io sono felice di aver visto questa splendida città. Tifosi? Posso solo dire che sono fortunati a vivere in una paese e in una città così bella. Io a Marassi? Forse». Queste le sue parole a Telenord.

Sul fronte mercato si allontana sempre di più Gregoire Defrel, si avvicina invece Giovanni Simeone, trovato l'accordo con la Fiorentina per il prestito oneroso con obbligo di riscatto. Formula simile con lo Zenit per Emiliano Rigoni, ma qui le parti sembrano ancora distanti.