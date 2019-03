Sassuolo-Sampdoria, probabili formazioni: Saponara e Ramirez restano a Genova

Dopo la polemica sconfitta interna con l'Atalanta, la Sampdoria torna in campo sabato in uno degli anticipi della 28esima giornata di Serie A. Sassuolo-Sampdoria, Giampaolo perde pezzi importanti con Ramirez e Saponara che non risultano nella lista dei convocati. Presente Defrel, nonostante i recenti fatti di cronaca che lo hanno interessato.

QUI SAMP Out Ramirez e Saponara, sulla trequarti toccherà a Praet con l'inserimento tra i titolari dell'oggetto misterioso Jankto. Ekdal e Linetty completano il centrocampo. In attacco Gabbiadini in pole su Defrel per affiancare Quagliarella. Colley in vantaggio su Tonelli, Bereszynski e Murru i terzini.

QUI SASSUOLO De Zerbi pensa all'ex Djuricic come falso nueve al posto di Babacar. Ai suoi lati Berardi e Boga. Recupera Sensi, out Marlon, Brignola e Rogerio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: Consigli; Lircola, Ferrari, Demiral, Peluso; Locatelli, Sensi, Duncan; Boga, Berardi, Djuricic. All. De Zerbi.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Praet; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo.

Arbitro: Dionisi.

Calcio d'inizio: sabato ore 15.00, Mapei Stadium, Reggio Emilia.

