Sassuolo-Sampdoria, probabili formazioni: Ramirez nel tridente, scalpita Jankto

Il calciomercato continua a tenere banco in casa Sampdoria, sfumati gli ennesimi colpi Simeone e Defrel, la dirigenza blucerchiata starebbe virando su Rigoni e Pjaca, ma i tifosi iniziano a spazientirsi. Tuttavia c'è un impegno di campionato da affrontare, non dei più semplici. Domenica sera i blucerchiati fanno visita al Sassuolo, proprio quel Sassuolo che ha lanciato Eusebio Di Francesco, proprio quel Sassuolo che ha preferito Defrel. Tanti i dubbi per DiFra, tanti gli elementi che ancora mancano per completare la rosa.

QUI SAMP Gabbiadini lavora a parte, ci sarà con ogni probabilità Ramirez a completare il tridente con Caprari e Quagliarella (non convocato in nazionale da Roberto Mancini). A centrocampo scalpita Jankto, potrebbe esserci lui con Ekdal e Linetty al posto di Vieira. In difesa Murillo non è al meglio, ma stringe i denti. Depaoli insidia Bereszynski.

QUI SASSUOLO Convocabile Defrel, ma partirà fuori. Ci sarà Berardi nel tridente con Boga e Caputo. Magnanelli torna disponibile, ma verrà confermato l'ex Obiang. In difesa Toljan e Muldur si giocano una maglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Obiang, Traorè, Locatelli; Boga, Berardi, Caputo. All. De Zerbi.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Linetty; Ramirez, Caprari, Quagliarella. All. Di Francesco.

Arbitro: Pairetto.

Calcio d'inizio: domenica ore 20.45, Mapei Stadium, Reggio Emilia (diretta Sky)