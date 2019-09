Sassuolo-Sampdoria 4-1, le pagelle: difesa ridicolizzata da Berardi, DiFra sotto accusa

Fare peggio rispetto alla gara con la Lazio era difficile, ma la Sampdoria riesce nell'impresa perdendo 4-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo dopo un primo tempo che la vedeva già sotto di tre reti (tripletta di Berardi) e con un uomo in meno (qui la cronaca e video del match). Difesa imbarazzante, Murru, Colley e Murillo non ne fanno una giusta. Male anche gli innesti a sorpresa di Di Francesco, leggesi Leris e Ramirez. Ronaldo Vieira espulso. Si salvano in pochissimi.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.