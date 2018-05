Sassuolo-Sampdoria 1-0: addio Europa, blucerchiati spenti e puniti da Politano

Il sogno europeo finisce qui. La Sampdoria cade sul campo del Sassuolo, sul campo dell'ex Iachini e scivola a -5 dall'Atalanta e -3 dalla Fiorentina. La matematica ancora non condanna i blucerchiati, ma solo un miracolo li porterebbe in Europa, quindi difficile illudersi. Partita a dir poco sottotono dei ragazzi di Giampaolo, come spesso succede in trasferta. Primo tempo soporifero, nella ripresa Politano trova la rete della salvezza per il Sassuolo e della condanna per la Samp. Peccato, con un pizzico di convinzione in più i blucerchiati avrebbero ancora potuto credere nell'Europa League.

Giampaolo conferma le indiscrezioni di formazione, titolari sia Andersen che Kownacki, c'è Praet sulla trequarti. Primo tempo soporifero, meglio il Sassuolo ai punti con Politano che ci prova al 26' non trovando la porta e Adjapong che fa paura a Viviano poco prima dell'intervallo. Tutto qui. Delusione tra i tifosi blucerchiati per l'atteggiamento della Samp.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa Giampaolo cambia subito, fuori Barreto per Ramirez con Praet che torna sulla linea di centrocampo. Non cambia però la sostanza e ci vuole un super Viviano per fermare Politano al 64'. Giampaolo cambia ancora, dentro Caprari per Quagliarella, qualcosa cambia, ma non nel verso giusto visto che due minuti dopo a trovare il gol è il Sassuolo: Duncan trova Politano che da posizione angolatissima supera Viviano sul primo palo. 1-0 Sassuolo. Ti aspetti la reazione della Samp e invece non succede più nulla. C'è spazio per l'esordio del Primavera Stijepovic, classe 1999, per Praet e nient'altro. Vince il Sassuolo 1-0, il sogno europeo, a -5 dall'Atalanta, è praticamente tramontato.

TABELLINO E VOTI

Sassuolo-Sampdoria 1-0

Rete: 68' Politano

Sassuolo: Consigli 6; Dell'Orco 6 (20' Peluso 6), Acerbi 6.5, Lemos 6.5; Rogerio 6, Duncan 6.5, Sensi 6, Missiroli 6, Adjapong 6.5; Politano 7 (74' Babacar 6), Berardi 6.5 (88' Ragusa sv). All. Iachini 7.

Sampdoria: Viviano 6; Bereszynski 5.5, Silvestre 6, Andersen 5.5, Sala 5; Barreto 5 (46' Ramirez 5), Torreira 5.5, Linetty 5.5; Praet 6 (85' Stijepovic sv); Quagliarella 5.5 (66' Caprari 5), Kownacki 5. All. Giampaolo 5.

Arbitro: La Penna.

Note: ammoniti Peluso e Ramirez.