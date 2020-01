Sampdoria-Sassuolo, probabili formazioni: subito Tonelli, riecco Quagliarella

Dimenticare l'Olimpico. La Sampdoria torna in campo domenica nel fondamentale scontro diretto col Sassuolo con l'imperativo di fare punti e dimenticarsi del capitombolo in terra romana. Subito convocato e subito titolare Lorenzo Tonelli, nuova esclusione per Ekdal, in attacco torna Quagliarella.

QUI SAMP Chabot squalificato, tocca subito a Tonelli affiancare Colley. Bereszynski e Murru terzini, Linetty e Vieira sicuri del posto, mentre Thorsby è in vantaggio su Ekdal e Jankto sul ritrovato Ramirez. In attacco torna dal primo minuto Quagliarella, Gabbiadini in pole su Caprari.

QUI SASSUOLO Occhio a Berardi, bestia nera della Samp. Ci sarà lui in attacco con Boga, Caputo e l'ex Djuricic. Altro ex in mediana, è Obiang, con lui Locatelli. In difesa Kiriakopolous in vantaggio su Rogerio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Linetty, Thorsby, Vieira, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kiriakopoulos; Obiang, Locatelli; Djuricic, Berardi, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Arbitro: Piccinini.

Calcio d'inizio: domenica 26 gennaio, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.