Sampdoria-Sassuolo, probabili formazioni: Saponara è pronto, Caprari in pole su Ramirez

Monday Night in vista per la Sampdoria che tornerà in campo solamente lunedì sera nel posticipo del Ferraris contro il Sassuolo. Buone nuove per Giampaolo che ritrova Riccardo Saponara, lontano dai campi da più di un mese.

QUI SAMP Si rivede Saponara, facile che l'ex Fiorentina subentri a gara in corso. Sulla trequarti è ballottaggio Caprari-Ramirez, col primo favorito. Linetty e Barreto si giocano la terza maglia a centrocampo a fianco di Ekdal e Praet.

QUI SASSUOLO Tridente da scoprire, probabilmente ci saranno Berardi e Boateng, con loro Di Francesco. Out per squalifica Rogerio, l'ex Ferrari giocherà sull'out di sinistra.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Murru, Andersen, Tonelli, Bereszynski; Ekdal, Linetty, Praet; Caprari; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.

SASSUOLO: Consigli; Ferrari, Magnani, Marlon, Lirola; Bourabia, Locatelli, Sensi; Boateng, Berardi, Di Francesco. All. De Zerbi.

CALCIO D'INIZIO: Lunedi ore 20.30, stadio Luigi Ferraris.