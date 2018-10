Sampdoria-Sassuolo 0-0: i blucerchiati non sfondano, ma è un punto da quinto posto

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? La Sampdoria non va oltre allo 0-0 interno con il Sassuolo nel Monday Night del Ferraris, ma in virtù di questo "punticino" sale al quinto posto solitario in classifica. Blucerchiati spreconi nel primo tempo, ma che rischio su Berardi che colpisce un palo al 35'.

Nella ripresa Caprari subentra ad un acciaccato Defrel, poco più tardi si rivedrà Saponara dopo un lungo infortunio e proprio l'ex viola ha la grande chance per il vantaggio, ma il tiro sarà alto. Curiosità, si è giocato fino al 79' senza Var per problemi tecnici, ma fortunatamente non c'è stato alcun episodio che ne avrebbe richiesto l'intervento. Nel finale spazio anche a Kownacki, ma il match resterà inchiodato sullo 0-0. Niente drammi, la Samp blinda il quinto posto.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Sampdoria: Audero 6; Bereszynski 5.5, Tonelli 6.5, Andersen 6.5, Murru 6; Praet 6, Barreto 6, Ekdal 5.5; Ramirez 5.5 (75' Saponara 6); Defrel 5 (62' Caprari 6), Quagliarella 6 (86' Kownacki sv). All. Giampaolo 5.5.

Sassuolo: Consigli 6; Marlon 6, Magnani 6.5, Ferrari 6, Lirola 6; Magnanelli 6.5, Bourabia 6.5, Djuricic 5.5 (65' Adjapong 6); Di Francesco 6 (71' Sensi 6), Berardi 6.5, Babacar 5 (81' Matri sv). All. De Zerbi 6.5.

Arbitro: Fourneau.

Note: ammoniti Marlon, Andersen, Di Francesco, Barreto e Berardi.