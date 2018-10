Sampdoria-Sassuolo 0-0, le pagelle: Tonelli-Andersen che intesa, Defrel sprecone

Sampdoria e Sassuolo non si fanno male ed escono dal Monday Night del Ferraris con un punto a testa al termine di uno 0-0 (qui la cronaca). Prestazione convincente nella Samp in fase difensiva, su tutti Tonelli, ormai un punto fisso della retroguardia. Torna in campo Saponara, sua una delle occasioni migliori. Serata "No" per l'ex Defrel.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.