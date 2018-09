Sampdoria: Saponara si ferma, rischia un mese di stop

L'estasi per la splendida vittoria contro il Napoli, con la ciliegina sulla torta della magia di Quagliarella, viene parzialmente smorzata il giorno dopo in casa Sampdoria per l'infortunio a Riccardo Saponara.

L'ex Fiorentina è uscito dal terreno di gioco al 37' per un infortunio muscolare che non ha dato gli esiti sperati. Così si legge sul sito della Sampdoria.

Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Riccardo Saponara nella mattinata odierna – alla presenza del dottor Amedeo Baldari – hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Già programmato con lo staff sanitario blucerchiato il piano di recupero agonistico.

Tradotto, minimo tre settimane di stop, ma si rischia anche il mese. Ben venga quidi la pausa per le Nazionali.