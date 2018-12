Sampdoria, l'esultanza "hot" di Saponara è virale, ma la "colpa" è di Tonelli

Pazza Samp contro la Lazio e pazza esultanza per Riccardo Saponara. Il centrocampista della Samp, dopo aver segnato il gol del 2-2 al minuto 99 di una gara che, sempre nel recupero, la Samp aveva rischiato di perdere per un calcio di rigore assegnato col Var e trasformato da Immobile si è lanciato in una esultanza sfrenata, arrivando praticamente nudo ad abbracciare i tifosi blucerchiati presenti sugli spalti. «Colpa di quel burlone di Tonelli - ha spiegato su Instagram Saponara - che mi ha tolto pantaloncini e mutande». Una foto ("censurata" da Saponara sul profilo Instagram) che ha fatto il giro del web e dei social, sicuramente una delle più particolari che si siano mai viste su un campo di calcio.

E lo stesso Saponara, nel post partita, aveva parlato di «Emozione fortissima, la più forte mai provata su un campo di calcio». Per Saponara si tratta del secondo gol segnato con la maglia della Sampdoria dopo quello contro il Milan terminata 3-2 in favore dei rossoneri.