Bufera su Ferrero: «Volevo la finale per il c..o che mi faccio in sta c...o di città»

Bufera sul presidente blucerchiato Massimo Ferrero per alcune dichiarazioni arrivate subito dopo il match di Coppa Italia contro il Milan, vinto dai rossoneri 2-0 ai tempi supplementari grazie alla doppietta di Cutrone.

«Per un romano come me giocare la finale all'Olimpico di Roma - ha detto Ferrero - sarebbe stato un bel premio per il culo che mi sto facendo per sta cazzo di città».

Il patron blucerchiato ha poi analizzato la partita facendo i complimenti alla sua squadra per la bella prestazione: «Il Milan ha avuto un super Reina che ha parato tutto e fatto la differenza. Purtroppo il calcio è così, a volte bugiardo. Vincere una partita del genere ci avrebbe dato ulteriore consapevolezza di essere una grande squadra. Abbiamo fatto davvero una grande gara, dovevamo vincere 3-0».