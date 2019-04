Sampdoria-Lazio 1-2, le pagelle: Quagliarella fa 150, Colley e Ramirez che errori

Finiscono qui le speranze europee della Sampdoria. Vince la Lazio 2-1 in un match letteralmente dai due volti (qui la cronaca e video dei gol). Non basta la rete numero 150 in Serie A di Fabio Quagliarella, la rimonta, in 10 contro 11, resta a metà col palo di Murru e l'occasione sprecata da Defrel. Pesano l'errore sul primo gol di Colley e l'espulsione di un Ramirez a dir poco nervoso che ha lasciato i suoi in 10 per tutto il secondo tempo.

