Roma-Sampdoria, probabili formazioni: Gabbiadini-Bonazzoli in caso di forfait di Quagliarella

Dopo un ritorno in campo a luci ed ombre, la Sampdoria si appresta a disputare la seconda gara di questo post lockdown. Mercoledì sera alle ore 21.45 i blucerchiati fanno visita alla Roma in una seconda trasferta per alcuni versi ancora più difficile di quella di San Siro.

Ranieri spera in un recupero miracoloso di Fabio Quagliarella, ma le possibilità di vederlo nella Capitale sono ridotte a un lumicino. In caso di nuovo forfait in attacco ci sarà il recuperato Manolo Gabbiadini con il propositivo Federico Bonazzoli.

Tante turnover, Tonelli per Colley al fianco di un Yoshida fresco di rinnovo. Ekdal per Bertolacci e le due punte al posto di Jankto La Gumina.

Tanti dubbi anche nella Roma, Fonseca col dubbio portiere, Pau Lopez non al meglio, potrebbe toccare all'ex Mirante. Mkhitaryan recupera, ma dal primo minuto dovrebbe partire l'ex Genoa Diego Perotti. Dzeko prima punta, a completare il reparto Under e Lorenzo Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini Lo., Perotti; Dzeko. All. Fonseca.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Murru; Ramirez, Ekdal, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Bonazzoli. All. Ranieri.

Arbitro: Calvarese.

Calcio d'inizio: mercoledì 24 giugno, ore 21.45, stadio Olimpico, Roma.