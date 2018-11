Roma-Sampdoria, probabili formazioni: Barreto out, Ekdal in forse, scatta l'ora di Ronaldo

Dopo la batosta interna con il Torino la Sampdoria cerca riscatto sul difficilissimo campo di Roma contro la formazione giallorossa. Problemi di formazione per Giampaolo che perde Barreto e ha Ekdal in precarie condizioni.

QUI SAMP Come detto, Barreto out, Ekdal in precarie condizioni, niente Jankto, ma dovrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di Ronaldo Vieira. Niente di nuovo in difesa, in attacco torna Defrel al fianco di Quagliarella, mentre sulla trequarti Saponara è favorito su Ramirez.

QUI ROMA Giallorossi reduci dalla trasferta di Mosca, Di Francesco potrebbe fare ampio turnover. Panchina per Fazio, Kolarov e soprattutto Dzeko. In attacco l'ex Schick con Pellegrini e ed El Shaarawy. A rischio turnover anche Florenzi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Santon; Cristante, Nzonzi; Under, Pellegrini Lo., El Shaaraawy; Schick. All. Di Francesco.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Andersen, Tonelli, Murru; Ronaldo Vieira, Linetty, Praet; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

Arbitro: Irrati.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Olimpico, Roma.