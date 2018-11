Roma-Sampdoria 4-1: il bunker difensivo non c'è più, pesante ko all'Olimpico

Undici gol subiti in tre gare. Crolla ancora una volta il muro difensivo blucerchiato e la Sampdoria viene travolta 4-1 anche dalla Roma. Brutta gara dei ragazzi di Giampaolo, con un tunover che di certo lascerà qualche polemica. Nel primo tempo Juan Jesus sblocca il match, nella ripresa si sblocca l'ex Schick dopo un rigore prima dato e poi tolto dal Var che forse avrebbe potuto cambiare le sorti del match. La doppietta di El Sharaawy intervallata dal gol capolavoro di Defrel chiude il match. Ora la pausa, alla ripresa c'è il derby.

Sorpresa nella formazione con Colley, Vieira e Caprari titolari al posto di Tonelli, Ekdal (non al meglio) e Quagliarella. Brutto primo tempo con la Roma che trova la rete del vantaggio al 19' sugli sviluppi di un corner con il colpo di testa di Cristante deviato in gol da due passi da Juan Jesus. Samp poco pungente e all'intervallo è meritato il vantaggio giallorosso.

Nella ripresa Giampaolo dà la scossa, dentro Jankto per un impalpabile Praet. Al 55' l'episodio che avrebbe potuto far cambiare il match, Manolas stende Ramirez in area, per l'arbitro è rigore, ma il Var lo smentisce. Vibranti proteste blucerchiate. Da qui termina il match perché quattro minuti dopo si sblocca anche l'ex Schick deviando in rete il cross di Kolarov. Non c'è più gara, dejà-vu anche per la Roma con il rigore decretato per fallo di mano di Colley, ma anche qui il Var annulla. Al 72' una splendida azione corale Pellegrini-Kolarov-El Shaarawy porta il "faraone" al 3-0. Defrel la riapre con uno splendido gol su assist di Sala, ma un'incertezza di Audero porta El Shaarawy a firmare addirittura il 4-1. Fischio finale. Terza sconfitta consecutiva, undici gol subiti. Ora la pausa, al rientro c'è il derby.

TABELLINO E VOTI

Roma-Sampdoria 4-1

Reti: 19' Juan Jesus, 59' Schick, 72' e 93' El Shaarawy, 89' Defrel

Roma: Olsen 6.5; Kolarov 6.5, Juan Jesus 6.5, Manolas 6, Florenzi 6; Cristante 7, N'Zonzi 6.5; El Shaarawy 7.5, Pellegrini 6.5 (78' Zaniolo sv), Kluivert 6.5 (81' Under sv); Schick 6 (68' Dzeko 6). All. Di Francesco 6.5.

Sampdoria: Audero 5; Murru 4.5, Colley 5.5, Andersen 5.5, Bereszynski 4.5; Vieira 5, Praet 5 (46' Jankto 5), Linetty 5 (69' Sala 6); Ramirez 5; Caprari 5 (80' Kownacki sv), Defrel 6.5. All. Giampaolo 5.

Arbitro: Irrati.

Note: ammoniti Linetty e Florenzi.