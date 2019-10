Sampdoria-Roma, diminuisce il rischio rinvio: le probabili formazioni, allerta permettendo

Un esordio più tumultuoso proprio non poteva esserci. Claudio Ranieri si prepara alla prima sulla panchina della Sampdoria, di fronte ci sarà la sua Roma, ma chissà se mai verrà disputata questa gara. L'allerta meteo non dà tregua, ma l'ultimo bollettino lascia l'allerta di colore arancione, quindi senza innalzarla al rosso, colore che renderebbe inevitabile il rinvio. Quindi, ad oggi, sabato 19 ottobre, la gara dovrebbe regolarmente disputarsi.

Per questo Ranieri cerca di concentrarsi sul match, il modulo dovrebbe essere quello di Giampaolo, visto che l'ex tecnico del Leicester ha ammesso che col rombo "i ragazzi giocano a memoria".

QUI SAMP Si riparte dal 4-3-1-2. Out Linetty per infortunio, i primi eslcusi di Ranieri saranno Depaoli, Murillo e Rigoni. Al fianco di Quagliarella ci sarà Gabbiadini, Ramirez rispolverato sulla trequarti. A centrocampo Ronaldo Vieira, Ekdal e Jankto. Murru e Bereszynski i terzini, Alex Ferrari e Colley davanti ad Audero.

QUI ROMA Tante assenze per i giallorossi, per questo il rinvio tanto schifo alla Roma non farebbe. Out Under, Zappacosta, Mkhitarya, Pellegrini e Diawara. Dzeko recupera e sarà in panchina. Kalinici prima punta, dietro Kluivert, Zaniolo e Florenzi, nonostante Fonseca potrebbe stupire tutti con Pastore.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Jankto, Ekdal, Ronaldo Vieira; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

ROMA: Pau Lopez; Spinazzoli, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Zaniolo, Florenzi; Kalinic. All. Fonseca.

Arbitro: Maresca.

Calcio d'inizio: domenica 20 ottobre, ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.