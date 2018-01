Sampdoria-Roma, probabili formazioni: l'ex Schick per Dzeko, Quagliarella a riposo?

Gli scherzi del calendario. Dopo l'esaltante vittoria sulla Fiorentina la Sampdoria si appresta ad affrontare per ben due volte la Roma nel giro di cinque giorni. Mercoledì il recupero della terza giornata, si gioca al Ferraris, calcio d'inizio alle 20.45. Domenica sera il ritorno, questa volta, ovviamente all'Olimpico, ma ancora una volta in notturna.

Il mercato potrebbe "aiutare" i blucerchiati, con le voci su Dzeko che lo allontanerebbero da un suo impiego a Genova. Turnover in vista anche per Giampaolo, a rischiare è anche il recordman Quagliarella.

QUI SAMP Giampaolo ritrova sicuramente Zapata per Kownacki e Barreto per Linetty. Il dubbio si chiama Quagliarella, Caprari potrebbe farlo rifiatare.

QUI ROMA Out Dzeko per motivi di mercato, Perotti e De Rossi. In attacco spazio all'ex Schick, non in un grande momento per la sua carrierea. Centrocampo affidato a Strootman e Gonalons.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Ferrari, Silvestre, Strinic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Zapata, Quagliarella (Caprari). All. Giampaolo.

Roma: Allison; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Gonalons, Pellegrini; El Shaarawy, Nainggolan, Schick. All. Di Francesco.

Arbitro: Orsato.

Calcio d'inizio: mercoledì, ore 20.45, stadio Luigi Ferraris.