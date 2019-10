Sampdoria-Roma: la prima formazione di Ranieri, allerta permettendo

Si avvicina la prima Sampdoria di Claudio Ranieri. Scherzi del destino, domenica l'ex tecnico del Leeds incontrerà proprio la sua Roma, l'ultima squadra che ha allenato, nonché la squadra che ha ritrovato per succedere proprio a Eusebio Di Francesco.

Corsi e ricorsi storici, ma c'è grande curiosità per la prima formazione del tecnico sulla panchina blucerchiata. A complicare il tutto ci si mette anche la probabile allerta meteo che imperverserà sulla città per tutto il weekend. Il calcio d'inizio è previsto per domenica 20 ottobre alle ore 15.00, ma secondo le ultime previsioni meterelogiche un violento acquazzone potrebbe mettere la gara a serio rischio rinvio.

Meteo a parte, Ranieri è stato chiaro, vuole giocatori di carattere. Probabile 4-4-2 classico, Colley, Rigoni e Gabbiadini potrebbero giovarne avendo una maglia da titolare. Gli esclusi potrebbero essere Murillo, Depaoli e Caprari. Linetty non al meglio, per questo verrà confermato Ronaldo Vieira. Alex Ferrari al fianco di Colley, Bereszynski e Murru i terzini. Occhio a Jankto, da esterno può dire la sua.