Sampdoria-Roma 1-1: Quagliarella illude, Dzeko pareggia nel recupero

Pareggio agrodolce per la Sampdoria, che esce tra gli applausi dei tifosi al termine della sfida con la Roma. L'1-1 con i giallorossi (primo pareggio interno della stagione e 16esimo goal di Quagliarella) consente ai ragazzi di Giampaolo di salire a quota 34 punti al sesto posto allungando a + 3 sul Milan e a + 4 sull'Atalanta, ma rimane il rammarico per il pareggio subito in pieno recupero da Dzeko, sempre più vicino al Chelsea e probabilmente all'ultima sfida con i giallorossi.

La cronaca del primo tempo

Nei primi minuti spinge la Roma: al 2' cross insidioso di Under con Viviano bravo a uscire per anticipare Dzeko, poi al 7' ancora il bosniaco prova l'azione solitaria, ma Ferrari è bravo a fermarlo in bello stile. Al 12' conclusione dalla lunga distanza di Under, ma la palla termina abbondantemente sul fondo. La Samp a questo punto esce dal guscio: Ramirez per Zapata che serve all'indietro Linetty, ma la conclusione del polacco è respinta da Fazio; poi al 18' ci prova lo steso Ramirez imbeccato da Quagliarella, ma Manolas ci mette una pezza. Un paio di minuti dopo riparte la Roma, ma Viviano è abile a deviare in corner un destro velenoso di Pellegrini. Nulla di fatto e sul ribaltamento di fronte i blucerchiati guadagnano un angolo, sugi sviluppi del quale Ferrari di testa manda a lato. Tra il 25' e il 26' doppia occasione giallorossa con Nainggolan e Strootman, ma Viviano è prima superlativo e poi attento. Replica la Samp al 32' con Torreira che per poco non sfrutta un'incomprensione tra Allisson e Strootman. Roma vicina al vantaggio in chiusura di tempo con Manolas e Defrel, ma sono i blucerchiati a passare al 45' con un calcio di rigore trasformato da Quagliarella e concesso per un fallo di mano di Kolarov, decisivo l'ausilio del Var per l'arbitro Orsato.

La cronaca del secondo tempo

Nella ripresa si riparte senza cambi e con la Samp subito intraprendente con Zapata, vicino al gol al 48', poi al 51' Caprari rileva Quagliarella e l'ex Pescara è pericoloso poco dopo con un tiro dal limite alzato sopra alla traversa da Florenzi mentre al 63' ha la grande occasione per il raddoppio con una punizione calciata alla perfezione tolta dall'incrocio dei pali da un super intervento di Allison. Di Francesco corre ai ripari togliendo uno spento Defrel per il grande ex Schick, subito protagonista con uno spunto personale che manda al gol Dzeko, che si trova però in posizione irregolare. Vibrante l'ultimo quarto d'ora con occasioni da ambo le parti: il neo entrato Antonucci da una parte e Caprari dall'altra tra il 76' e il 77', poi ancora Dzeko imbeccato da uno scatenato Schick all'82'. L'occasione per chiuderla capita ancora a Caprari, ma ancora una volta Allison dice no e al 91' Dzeko trova il pareggio con un colpo di testa ravvicinato su assist di Antonucci.

Tabellino e voti

Sampdoria-Roma 1-1

Reti: 45' Quagliarella (rig.), 91' Dzeko

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 6.5; Bereszynski 6, Silvestre 6.5, Ferrari 6, Strinic 6.5 (74' Murru sv); Linetty 6.5, Torreira 6, Praet 6.5 (80' Barreto sv); Ramirez 6.5; Quagliarella 7 (51' Caprari 7), Zapata 6. All. Giampaolo.

Roma (4-3-3): Alisson 7; Florenzi 6.5, Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 5.5; Pellegrini 6 (81' Gerson sv), Strootman 5.5, Nainggolan 6; Defrel 5 (63' Schick 6.5), Dzeko 6, Under 5.5 (74' Antonucci 6.5). All. Di Francesco.

Arbitro: Orsato.

Note: ammoniti Dzeko, Linetty, Strootman e Florenzi