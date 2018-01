Sampdoria-Roma 1-1, le pagelle: sempre e solo Quagliagol, Zapata sottotono

Non basta una grande prova della Samp per uscire dal Ferraris con tre punti. Il pareggio in extremis di Dzeko lascia tanto amaro in bocca, ma non cancella una prestazione ottima dei blucerchiati. (qui la cronaca del match). Brilla il solito Quagliarella, al 16esimo gol. Bene anche Caprari e Linetty, sottotono Zapata.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.