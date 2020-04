VIDEO | Serie A review, Giornata 8: Sampdoria-Roma 0-0, l'esordio di Ranieri

Serie A 2019-2020, continua il nostro viaggio all'interno del massimo campionato per rivivere le migliori partite di Genoa e Sampdoria. Saltate a piè pari le giornata 5, 6 e 7, avare di soddisfazioni per entrambe le genovesi. Scialbo 0-0 alla quinta per il Genoa contro il Bologna, ko a Firenze per la Sampdoria per 2-1 con la prima rete di Bonazzoli, ko senza alibi per il Genoa alla sesta con il 4-0 della Lazio all'Olimpico e ko interno della Samp contro l'Inter per 3-1 nonostante l'inferiorità numerica dei nerazzurri. Settima giornata nefasta per entrambe, il Genoa cede in casa 2-1 con il Milan con l'errore dal dischetto di Schone, ko importante per la Samp dopo il 2-0 rimediato a Verona. Via Di Francesco, arriverà Ranieri.

E proprio alla Giornata 8 avremo l'esonero anche in casa Genoa con il pessimo 1-5 di Parma, mentre, la partita che abbiamo scelto, è proprio l'esordio di Claudio Ranieri sulla panchina blucerchiata. Uno 0-0 magari non spettacolare, ma che fa intuire subito il cambio di tendenza verso la quale andrà la Samp. Un pareggio non senza emozioni, con due occasioni ghiotte per Quagliarella e Bonazzoli e un rosso sventolato a Kluivert. Un pareggio che segnerà di fatto l'inizio della risalita blucerchiata.