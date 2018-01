Fabio Quagliarella 'veterano del gol', figurina speciale per il bomber

La Panini ha realizzato 5 figurine extra della raccolta “Calciatori 2017-2018”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell'album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall'inizio fino ai verdetti finali, tramite immagini spettacolari e le copertine de “La Gazzetta dello Sport”.

Le nuove figurine celebrano il Napoli “Campione d'Inverno”, attraverso la riproduzione della prima pagina della Rosa del 30 dicembre scorso, e l'attaccante blucerchiato Fabio Quagliarella, “veterano del gol” che ha già raggiunto il traguardo delle 15 reti in stagione.

Figurine speciali anche per il portiere del Benevento Alberto Brignoli, “bomber a sorpresa” nella partita contro il Milan dello scorso dicembre, per il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per l’“alto rendimento” tenuto finora in campionato e per il capitano del Napoli Marek Hamsik per il suo “record di gol in azzurro”. Queste cinque figurine extra saranno distribuite in omaggio il prossimo sabato 27 gennaio, in una bustina speciale abbinata a “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport”.