Sampdoria: poker alla Pro Patria, Monaco, Spezia e Parma i prossimi impegni

Un altro buon passo verso la nuova stagione. La Sampdoria supera 4-0 la Pro Patria, formazione militante in Serie C. Tutto in discesa già nel primo tempo con le reti di Bonazzoli, Gabbiadini e Jankto. Nella ripresa chiude tutto il neo entrato Bahlouli.

Ora testa ai prossimi impegni: sabato 3 agosto test di lusso nel principato di Monaco contro i monegaschi alle 19.30. Mercoledì 7 agosto "derby" contro lo Spezia al Picco (calcio d'inizio alle ore 20.30), mentre sabato 10 agosto sfida con il Parma allo stadio Ennio Tardini (20.30) prima del primo impegno ufficiale di Coppa Italia previsto per il weekend del 17-18 agosto.

A proposito di impegni ufficiali, stabilita data e orario per la composizione del calendario della Serie A 2019-2020: lunedì 29 luglio alle ore 18.45. Seguite il live su Genova Today.