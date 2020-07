Parma-Sampdoria, probabili formazioni: Bonazzoli contro i ducali, ma la testa è al derby

Ormai manca davvero pochissimo. La matematica salvezza della Sampdoria ha solo bisogno di qualche punticino, punticini che potrebbero arrivare già domenica in quel di Parma contro i ducali. Lo sa bene Ranieri, che cerca di tenere altra la concentrazione dei blucerchiati, ma la testa è già al derby di mercoledì prossimo.

QUI SAMP Tonelli e Ronaldo Vieira recuperano e tornano convocabili. Il derby sullo sfondo pressa, Bonazzoli è sicuro della maglia, ma al suo fianco potrebbe essere "rischiato" Quagliarella. Colley, Murru, Linetty e proprio Ronaldo Vieira, ma non è detto che vengano tutti risparmiati in vista della stracittadina.

QUI PARMA Parma tranquillo a quota 40 punti. D'Aversa non avrà a disposizione Cornelius, potrebbe giocare l'ex Caprari come falso nove, o Inglese. Kucka e Bruno Alves non sono al meglio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA: Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Gervinho, Caprari. All. D'Aversa.

SAMPDORIA: Audero; Augello, Colley, Yoshida, Bereszynski; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri.

ARBITRO: Calvarese.

Calcio d'inizio: domenica 19 luglio, ore 17.15, stadio Ennio Tardini, Parma.