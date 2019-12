Sampdoria-Parma, probabili formazioni: Linetty scavalca Vieira, Thorsby non convince

Ripartire subito. Questo l'imperativo in casa Sampdoria dopo il doppio ko sul campo del Cagliari. Due sconfitte diverse, ma resta l'amaro in bocca per la sconfitta di lunedì arrivata all'ultimo respiro e quella di Coppa Italia per una gara sostanzialmente giocata solo cinque minuti dai ragazzi di Ranieri. Lo stesso allenatore valuta due novità per il match interno di domenica, alle 18.00 al Ferraris arriva il Parma.

QUI SAMP Linetty titolare al posto di Ronaldo Vieira, Ferrari sulla destra al posto di Thorsby che non convince con l'inserimento di Murillo. Questi i cambi di Ranieri. Quagliarella e Gabbiadini davanti, Ramirez e Jankto esterni.

QUI PARMA Cornelius recupera, ma in attacco D'Aversa schiererà Gervinho, Kulusevski e Kucka nel tridente. Hernani, Brugman e l'ex Barillà a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero, Ferrari, Murillo, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

PARMA: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kucka, Kulusevski, Gervinho. All. D'Aversa.

Arbitro: Abisso.

Calcio d'inizio: domenica 8 dicembre, ore 18.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.