Sampdoria-Parma, probabili formazioni: Sala titolare, Saponara ancora in panchina

Domenica alle 15.00 la Sampdoria ospita il Parma per il sedicesimo turno di Serie A, Sala titolare al posto dello squalificato Bereszynski, Saponara invece potrebbe essere nuovamente relegato in panchina in favore di Ramirez