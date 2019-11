Ombrelli blucerchiati per Samp-Parma, torna la raccolta fondi dei tifosi per la Gigi Ghirotti

Domenica 8 dicembre 2019, in occasione della partita Sampdoria-Parma (in programma alle ore 18 allo stadio Luigi Ferraris), torna la consueta raccolta benefica del Club Fedelissimi Sampdoriani 1961, in favore dell’Associazione Gigi Ghirotti del Professor Enriquet, in ricordo di Simona Colombino, tifosa blucerchiata scomparsa all'età di 36 anni nel 2002.

«Visto il successo riscontrato nella precedente edizione - hanno spiegato i tifosi - abbiamo deciso di riproporre l’ombrellino blucerchiato. L’articolo è rimasto identico allo scorso anno, cambia solo il colore. L’offerta minima rimane di cinque euro e tutto il ricavato al netto dei costi sarà devoluto in beneficenza. Anche stavolta auspichiamo l’apertura degli ombrelli all’ingresso delle squadre in campo in modo da offrire un bel colpo d’occhio. Potrete trovare gli ombrelli come sempre all’ingresso dei vari settori dello stadio a partire da due ore prima del fischio d’inizio della partita».