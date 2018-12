Sampdoria-Parma 2-0: ripresa da urlo, Caprari e Quagliarella abbattono i ducali

Basta una super ripresa alla Sampdoria per portarsi a casa la sfida contro il Parma. 2-0 per i blucerchiati, primo tempo soporifero, nella ripresa un super Praet sforna due assist al bacio nel giro di tre minuti: Caprari la apre, Quagliarella la chiude. La Sampdoria sale a 23 punti.

Ci sono Caprari e Ramirez dal primo minuto, Sala sulla destra dopo gli elogi di Giampaolo che lo ha definito secondo in Serie A solo a Cancelo. Ma sarà un primo tempo di sbadigli al Ferraris, con un colpo di testa pericoloso di Iacoponi e un tiro di Quagliarella al 31' respinto da Sepe. Tutto qui, maggior possesso palla blucerchiato, ma il risultato non si sblocca.

Nella ripresa è tutta un'altra Sampdoria. Forcing asfissiante dei blucerchiati, doppia occasione per un incontenibile Linetty, il Parma è alle corde e al 66' la Samp passa meritatamente: discesa sulla destra di Praet che va via a Gagliolo, cross basso per Caprari che sul primo palo trova la deviazione da due passi. 1-0 Samp. Parma in confusione e dopo tre minuti la Samp chiude la pratica, ancora un gran cross di Praet, Quagliarella sale in cielo di testa e sigla il suo sesto gol consecutivo, il nono in questo campionato. 2-0 Samp. Game over al Ferraris, c'è tempo solamente per i cambi, in campo Defrel, Saponara e Kownacki, un gran tiro di Saponara e per un'ingenua ammonizione di Linetty. La Samp controlla il risultato e sale a 23 punti.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-PARMA 2-0

Reti: 66' Caprari, 69' Quagliarella

Sampdoria: Audero 6; Sala 6.5, Tonelli 7, Andersen 6.5, Murru 6; Praet 7.5, Ekdal 6.5, Linetty 6; Ramirez 5.5 (82' Saponara 6.5); Caprari 6.5 (69' Defrel 6), Quagliarella 7 (88' Kownacki sv). All. Giampaolo 7.

Parma: Sepe 6.5; Gagliolo 5 (76' Ciciretti 6), Bastoni 6, Bruno Alves 5, Iacoponi 5.5; Scozzarella 5 (82' Stulac sv), Rigoni 5.5, Barillà 5; Siligardi 6 (68' Ceravolo 6), Biabiany 5.5, Inglese 5.5. All. D'Aversa 5.

Arbitro: Pairetto.

Note: ammoniti Murru, Scozzarella e Linetty.