Sampdoria-Parma 2-0, le pagelle: Praet sforna due cioccolatini, Quagliarella da record

Doppio assist di Praet, gol di Caprari e Quagliarella, tutto in tre minuti. La Sampdoria si sveglia nella ripresa e supera 2-0 il Parma (qui la cronaca). Primo tempo sottotono, ma nel secondo è una grande Samp. Impressiona Praet, così come la difesa con Tonelli e Andersen che non sbagliano nulla annullando Inglese. Difficile bocciare qualcuno.

