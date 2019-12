Sampdoria-Parma 0-1, le pagelle: Quagliarella sbaglia un rigore, Ramirez un fantasma

Una brutta Sampdoria cede 1-0 in casa al Parma e si avvicina al derby nel modo peggiore possibile e con una classifica che continua a preoccupare. Decide il match Kucka, con Quagliarella che prima fallisce un rigore, poi si vede annullare la rete del pari dal Var per fuorigioco (qui la cronaca e video del match). Si salvano in pochi, nessuo da 6.5. Serve una scossa in vista di sabato sera.

