Ombrelli blucerchiati a Marassi in vista di Samp-Napoli

Si avvicina l'esordio casalingo in questo campionato per la Sampdoria di Giampaolo allo stadio Ferraris. Domenica sera dalle 20.30 si gioca Samp-Napoli. Per l'occasione in corso De Stefanis è stata allestita una coreografia con i colori blucerchiati.

Sulla scia delle iniziative collaterali a Euroflora, a Marassi sono apparsi degli ombrelli con i colori della Samp. La squadra non ha brillato nella prima uscita a Udine e i tifosi hanno voluto fare sentire la loro vicinanza a Quagliarella e compagni (Video di Maurizio Mantione).