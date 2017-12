Napoli-Sampdoria, probabili formazioni: Zapata recupera, Linetty e Alvarez no

Dopo la deludente sconfitta interna con il Sassuolo e quattro gare consecutive senza vittorie, la Sampdoria cerca riscatto nella sfida più difficile. Sabato, nell'ultimo match prima di Natale, i blucerchiati fanno visita al Napoli, altra squadra in crisi di risultati. Buone notizie per Giampaolo che recupera l'ex Zapata, ma dovrà fare a meno di due elementi.

QUI SAMP Zapata stringe i denti e contro la sua ex squadra dovrebbe esserci. Chi resta invece è invece Linetty insieme ad Alvarez. Tra gli ex dovrebbe trovare spazio anche Strinic sulla sinistra, sulla trequarti c'è Ramirez.

QUI NAPOLI In attacco recupera Insigne che dovrebbe far accomodare in panchina Zielinski. In difesa Mario Rui preferito all'ex Maggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejo, Mertens, Insigne. All. Sarri.

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Strinic, Ferrari, Silvestre, Bereszynski; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Zapata, Quagliarella. All. Giampaolo.

Arbitro: Massa.

Calcio d'inizio: sabato ore 15.00, stadio San Paolo, Napoli.