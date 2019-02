Napoli-Sampdoria, probabili formazioni: Sau non convocato, Gabbiadini scalpita

Chiuso il calciomercato, con l'acquisto di Marco Sau e le cessioni di Vasco Regini e Dawid Kownacki, la Sampdoria è pronta per uno degli anticipi della 22esima giornata di Serie A, Napoli-Sampdoria. Fabio Quagliarella cerca il gol del record, il 12esimo incontro consecutivo in rete, meglio di Gabriel Omar Batistuta. Ma chi sarà il suo partner d'attacco?

QUI SAMP Praet squalificato, Barreto, Sala e Caprari infortunati, l'ultimo arrivato Sau non convocato. Gabbiadini in pole su Defrel per affiancare Quagliarella; Ramirez in vantaggio su Saponara, Colley su Tonelli. Sarà Jankto a sostituire lo squalificato Praet.

QUI NAPOLI Ancelotti non avrà Ruiz, squalificato. Mertens si gioca una maglia con Milik, Insigne sicuro del posto. Dubbi anche sui terzini, Malcuit e Ghoulam in vantaggio su Hysaj e Maksimovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI: Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Allan, Hamsik, Callejon; Insigne, Milik. All. Ancelotti.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

ARBITRO: Pairetto.

CALCIO D'INIZIO: sabato, ore 18.00, stadio San Paolo, Napoli.