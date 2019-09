Napoli-Sampdoria, probabili formazioni: Rigoni scalpita, Milik e Insigne out

Si avvicina il momento di tornare in campo, sabato 14 settembre torna la Serie A con la terza giornata. Tra gli anticipi c'è anche un attesissimo Napoli-Sampdoria, in programma al San Paolo alle ore 18.00. I blucerchiati sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali con Eusebio Di Francesco finito già sotto le critiche di media e tifosi nonostante la protesta dei supporter sia principalmente nei confronti di Massimo Ferrero.

Ma c'è una partita da affrontare, l'avversaria è una delle peggiori che ci potesse essere, il Napoli di Carlo Ancelotti. Qualche assenza di troppo per i partenopei che non avranno Insigne e Milik, ma le alternative non mancano.

QUI NAPOLI L'impegno di Champions potrebbe distrarre il Napoli, ma Ancelotti non vuole cali di concentrazione. Possibiità per Younes, ma potrebbe spuntarla il nuovo arrivato Llorente per affiancare Mertens. In rampa di lancio anche il macedone Elmas.

QUI SAMP Rigoni scalpita, Di Francesco potrebbe schierarlo dal primo minuto nel tridente con Quagliarella e Caprari. Depaoli verso l'esordio al posto di Bereszynski, squalificato Ronaldo Vieira, a centrocampo ci saranno Ekdal, Linetty e Jankto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Elmas, Zielinski, Ruiz, Callejon; Mertens, Younes. All. Ancelotti.

SAMPDORIA: Audero; Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Rigoni, Caprari, Quagliarella. All. Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Calcio d'inizio: sabato ore 18.00, stadio San Paolo, Napoli.