Napoli-Sampdoria 3-2: pazzo primo tempo, super Ramirez non basta

Serviva una reazione e la reazione c'è stata, ma non è bastata. La Sampdoria esce dal San Paolo a testa altissima, 3-2 per i partenopei con tutti i gol nel primo tempo. Blucerchiati che vanno in vantaggio per ben due volte, prima al 2' con la punizione di Ramirez pareggiata da Allan, poi al 27' con il rigore di Quagliarella ribaltato già nei primi 45 minuti da Insigne e Hamsik. Nella ripresa ben 13 minuti in superiorità numerica per i ragazzi di Giampaolo, ma il risultato non cambierà. Ora testa all'ultimo appuntamento dell'anno, il 30 dicembre al Ferraris arriva la Spal, bisogna tornare a vincere.

Tutto nel primo tempo, con Giampaolo che deve rinunciare ad un Zapata non al meglio, in campo Caprari. Al 2' è subito Ramirez show: punizione velenosa dell'ex Bologna, Reina, non impeccabile, è battuto. Samp padrona del campo, ma al 16' Barreto perde un pallone sanguinoso, Mertens serve Callejon, Viviano para, ma non può nulla su Allan. 1-1. La Samp non si scoraggia e al 26' passa di nuovo con Ramirez che resiste prima ad Albiol poi viene steso da Hysaj, rigore netto e l'ex Quagliarella non sbaglia. 2-1 Samp. Qui la Samp sbaglia a non provar a controllare il match e il Napoli ribalta tutto in pochi minuti, al 33' 2-2 di Insigne dopo il pasticcio di Silvestre e Ferrari con il tiro dal limite di Insigne su servizio di Mertens, sei minuti più tardi invece è super Allan che si beve la difesa blucerchiata, Hamsik sul limite del fuorigioco fa 3-2.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa il Napoli spinge per chiudere il match, la Samp resiste e dal 77' ha la grande chance potendo giocare in superiorità numerica per il rosso sventolato a Mario Rui. Giampaolo inserisce in rapida successione Verre, Kownacki e Zapata per gli ultimi sei minuti, ma Reina non correrà mai seri rischi. 3-2 Napoli, bella Samp. Ora testa alla Spal.

TABELLINO e VOTI

Napoli-Sampdoria 3-2

Reti: 2' Ramirez, 16' Allan, 27' Quagliarella, 33' Insigne, 39' Hamsik

Napoli: Reina 5; Mario Rui 4.5, Koulibaly 6, Albiol 5.5, Hysay 5; Hamsik 7 (70' Zielinski 6), Jorginho 6 (56' Diawara 6), Allan 7; Callejon 6, Insigne 6.5 (79' Maggio sv), Mertens 6.5. All. Sarri 6.

Sampdoria: Viviano 6; Bereszinski 6, Ferrari 5, Silvestre 5.5, Strinic 5.5 (84' Zapata sv); Torreira 6, Praet 5.5, Barreto 5 (71' Verre 5.5); Ramirez 7; Quagliarella 6.5 (75' Kownacki 6), Caprari 6. All. Giampaolo 6.

Arbitro: Massa.

Note: espulso Mario Rui al 77' per doppia ammonizione; ammoniti Strinic, Mertens, Hjsay, Viviano, Torreira, Verre e Ramirez.