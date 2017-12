Napoli-Sampdoria 3-2, le pagelle: Ramirez show, Barreto e Ferrari pasticciano

Non basta un super Ramirez, la Samp cede al Napoli per 3-2 nonostante le magie del trequartista che per ben due volte ha illuso i tifosi blucerchiati. Tutto nel primo tempo, ma nella ripresa è mancato un pizzico di coraggio per provare a rimette il match in parità (qui la cronaca del match) Ramirez e Quagliarella su tutti, male la difesa, troppi gli errori individuali.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.