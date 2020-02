Sampdoria-Napoli, probabili formazioni: La Gumina c'è, Yoshida non convocato

Monday Night al Ferraris. Lunedì sera Sampdoria-Napoli chiude la giornata di Serie A, sfida difficile per l'undici di Ranieri che vuole definitivamente allontanarsi dalla zona a rischio. Napoli in ripresa e reduce dalla convincente vittoria contro la Juventus.

QUI SAMP Ranieri lascia a casa Yoshida, mentre tra i nuovi arrivati chiama La Gumina e Askildsen. Problemi in difesa, squalificato Bereszynski, infortunato Alex Ferrari, non convocato Yoshida, non al meglio Depaoli e Murru. Facile che il pacchetto arretrato sia formato da Colley e Tonelli con Augello e un indietreggiato Thorsby. In attacco Gabbiadini e Quagliarella, Ronaldo Vieira preferito ad Ekdal con la conferma di Ramirez. Linetty e Jankto a completare il centrocampo.

QUI NAPOLI Non ci sarà Fabian Ruiz, a centrocampo Lobotka, Allan favorito su Demme e Zielinski. Callejon, Insigne e Milik in attacco, ma prima convocazione anche per Politano. In panchina Mertens e Llorente. Ospina sfida Meret per una maglia, presente Koulibaly tra i convocati.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Thorsby, Colley, Tonelli, Augello; Jankto, Vieira, Linetty, Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Lobotka, Zielinski; Callejon, Insigne, Milik. All. Gattuso.

Arbitro: La Penna.

Calcio d'inizio: lunedì 3 febbraio ore 20.45 stadio Luigi Ferraris, Genova.