Sampdoria-Napoli, probabili formazioni: Saponara e Tonelli dal primo minuto, dubbio Defrel

Dopo il ko contro l'Udinese, si avvicina l'esordio casalingo della Sampdoria, la prima in casa dopo il rinvio del match con la Fiorentina in seguito alla tragedia del crollo del Ponte Morandi. Al Ferraris arriva il Napoli di Ancelotti, reduce dall'incredibile rimonta del San Paolo contro il Milan.

Tanti dubbi per Giampaolo, già sotto l'occhio del ciclone per alcune scelte discutibili nella sfida contro i friulani. Tanti cambi in vista.

QUI SAMP Saponara e Tonelli dal primo minuto, queste le probabili novità di Giampaolo con il sacrificio di Colley e Ramirez. Dubbi in attacco, Defrel in vantaggio su Caprari per affiancare Quagliarella. Anche Ekdal dobrebbe trovare un posto dal primo minuto.

QUI NAPOLI Mario Rui in dubbio, ma dovrebbe recuperare.Hamsik non sta convincendo, scalpita Diawara, mentre in attacco potrebbe spuntarla Verdi. Più Milik che Mertens nonostante il gol del belga contro il Milan. Convocato Fabian Ruiz.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Barreto, Ekdal, Linetty; Saponara; Defrel, Quagliarella. All. Giampaolo.

NAPOLI: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Diawara, Zielinski; Verdi, Insigne, Milik. All. Ancelotti.

Arbitro: Massa.

Calcio d'inizio: domenica ore 20.30, stadio Luigi Ferraris.