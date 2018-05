Sampdoria-Napoli, probabili formazioni: Quagliarella out, rischia anche Zapata

Tutto pronto per l'ultima in casa della Sampdoria. Domenica sera arriva al Ferraris il Napoli in quella che sarebbe dovuta essere una sfida cruciale per lo scudetto, ma il +6 dei bianconeri fa sì che di fatto non lo sia. Niente match da ex per Quagliarella, out per infortunio. A rischio anche Zapata.

QUI SAMP In attacco, viste le assenze, potrebbe toccare a Caprari e Kownacki con Ramirez alle loro spalle. Zapata non è al meglio e potrebbe entrare a gara in corso. Linetty, Torreira e Praet a centrocampo. Regini sulla sinistra.

QUI NAPOLI Torna Koulibaly al centro della difesa, nel tridente i soliti Callejon, Insigne e Mertens, ma potrebbe spuntarla Milik. Convocato Ghoulam, out Chiriches e Ounas.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Regini; Linetty, Torreira, Praet; Ramirez; Kownacki, Caprari. All. Giampaolo.

Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

Arbitro: Gavillucci.

Calcio d'inizio: domenica ore 20.45, stadio Luigi Ferraris, Genova.