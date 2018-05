Sampdoria: cori contro tifosi Napoli, multa e diffida

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'Aia Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 15 maggio 2018 ha deciso un'ammenda di ventimila euro con diffida per la Sampdoria.

La multa perché i tifosi blucerchiati, nel corso della partita contro il Napoli, hanno «intonato cori denigratori di matrice territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria, che inducevano l'arbitro a sospendere la gara per tre minuti; sanzione attenuata ai sensi dell'articolo 13 comma 1 lettera c) codice giustizia sportiva, visto anche l'intervento personale e diretto del presidente della società al fine di far cessare definitivamente i cori denigratori».