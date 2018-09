Sampdoria-Napoli 3-0: blucerchiati da urlo, doppio Defrel e magia di Quagliarella

Mamma mia che Samp. Serviva il riscatto dopo il ko di Udine, serviva una gara convincente dopo le polemiche immediate, serviva una prestazione confortante per tutti i tifosi blucerchiati. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato un exploit così: Sampdoria 3 Napoli 0. Doppietta nel primo tempo di Defrel, gol meraviglioso di Quagliarella nella ripresa. Napoli annichilito. Sampdoria da sballo.

Prima in casa per la Sampdoria dopo il rinvio della gara con la Fiorentina a causa della tragedia del Ponte Morandi, commozione nel pre gara e durante un sentitissimo minuto di silenzio. Si parte, confermati Saponara e Tonelli dal primo minuto, subito meglio la Samp, fasi di studio, ma all'11' i blucerchiati passano: ripartenza fulminante in seguito ad un corner partenopeo, Saponara lanciato a rete serve l'accorrente Defrel che libera un bolide di destro che non lascia scampo ad Ospina. 1-0 Samp e primo gol blucerchiato in questa Serie A. Timidissima reazione del Napoli affidata ai piazzati di Insigne o alla conclusione di Milik ben bloccata da Audero. Samp intraprendente e al 32' arriva il raddoppio: scende bene Bereszynski sulla fascia destra, cross basso, intelligente tocco di Quagliarella per Defrel che da posizione favorevole conclude a rete complice la deviazione di Albiol. 2-0, tripudio Samp. Al 36' primo intoppo della serata, si ferma Saponara, al suo posto entra Ramirez, ammonito poco dopo. Non succederà più nulla. 2-0 Samp all'intervallo, che spettacolo.

Ancelotti cambia subito, fuori i deludenti Insigne e Verdi, dentro Mertens e Ounas. Il Napoli inizia a premere, al 51' Audero non perfetto sul cross proprio del neo entrato Ounas, ma si salva. Al 54' Mertens a giro mette i brividi ai blucerchiati, ancora il belga, un minuto più tardi, spreca a tu per tu con Audero. Giampaolo cambia, fuori Murru, dentro Sala. Il Napoli preme, ma ci pensa un immenso Quagliarella a chiudere il match con un'autentica magia: cross di Bereszynski, la palla si poteva colpire in un solo modo, tacco volante, e il Quaglia, fa gol così. Gol mostruoso. 3-0 Samp, incredibile. Nel finale c'è spazio anche per Ronaldo Vieira e per gli applausi dei tifosi blucerchiati che accompagnano la Samp al primo successo della stagione. E che successo. Sampdoria 3 Napoli 0.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-NAPOLI 3-0

Reti: 11' e 32' Defrel, 75' Quagliarella

Sampdoria: Audero 6; Bereszynski 7.5, Tonelli 6.5, Andersen 7, Murru 6.5 (59' Sala 6); Ekdal 6.5 (83' Ronaldo Vieira sv), Barreto 6.5, Linetty 6.5; Saponara 7 (37' Ramirez 6); Defrel 8, Quagliarella 7.5. All. Giampaolo 7.5.

Napoli: Ospina 5.5; Mario Rui 5, Koulibaly 5, Albiol 4.5, Hysaj 5; Zielinski 5, Diawara 4.5 (71' Rog 5), Allan 5.5; Insigne 5 (46' Mertens 5), Verdi 5 (46' Ounas 6.5), Milik 5.5. All. Ancelotti 5.

Arbitro: Massa.

Note: ammoniti Ramirez, Rog, Ronaldo Vieira, Allan, Mario Rui e Diawara.