Sampdoria-Napoli 0-2: Milik, Albiol e i cori razzisti, brutto epilogo blucerchiato al Ferraris

Si chiude nel peggiore dei modi la stagione della Sampdoria di fronte ai propri tifosi. Vince il Napoli 2-0 con le reti di Milik e Albiol, ma soprattutto perde il tifo con i cori discriminatori verso Napoli e i napoletani che inducono l'arbitro a sospendere la gara per alcuni minuti fino all'intervento di Ferrero che riesce a fermare la follia del tifo blucerchiato.

Primo tempo senza reti, meglio il Napoli, pericoloso con Zielinski, Insigne, Callejon e Allan che mettono paura all'esordiente Belec, titolare al posto dell'infortunato Viviano, ma l'occasione migliore è della Sampdoria con la traversa colpita da Ferrari sugli sviluppi di un corner.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa prima occasione blucerchiata col tiro di Praet, ma è Insigne a sprecare una ghiotta occasione pochi minuti dopo. Girandola di cambi, dentro Hamsik, Zapata e Milik, il Napoli spinge e al 72' trova la rete del vantaggio proprio con il polacco che da fuori area calcia e tira sotto l'incrocio. 1-0 Napoli. Esultanza scomposta dell'attaccante, iniziano i cori dagli spalti. L'arbitro prima avvisa Regini del rischio sospensione, poi opta per fermare il match. Scende in campo anche Ferrero, il tifo si placa, ma resta la macchia. Riprende il match e dopo neanche un minuto (80) Albiol salta di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e batte Belec. 2-0 Napoli. Dentro anche Rog e Strinic per il finale, il match si incattivisce con i gialli sventolati ad Hamsik, Ramirez e Linetty, ma non succederà più nulla. 2-0 Napoli, alla Samp resta una sconfitta che ci può stare, ma macchiata dai cori dei suoi tifosi.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Napoli 0-2

Reti: 72' Milik, 80' Albiol

Sampdoria: Belec 6; Regini 5.5 (81' Strinic sv), Ferrari 5.5, Andersen 6, Bereszynski 5; Praet 5.5, Torreira 5.5, Linetty 5; Ramirez 5; Caprari 5.5 (70' Zapata 5.5), Kownacki 6 (87' Alvarez sv). All. Giampaolo 5.5.

Napoli: Reina 6; Hysaj 6, Albiol 7, Koulibaly 7, Mario Rui 6.5; Allan 6.5 (81' Rog sv), Jorginho 5.5, Zielinski 6; Callejon 5.5 (67' Hamsik 6), Mertens 6 (71' Milik 7), Insigne 6.5. All. Sarri 7.

Arbitro: Gavillucci.

Note: partita sopesa al 76' fino al 79' per i cori di discriminazione territoriale dei tifosi della Sampdoria; ammoniti Milik, Ramirez, Hamsik e Linetty.