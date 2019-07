Sampdoria: Nainggolan è più che un sogno, clamorosa proposta all'Inter

Clamoroso. La Sampdoria potrebbe piazzare un colpo a sorpresa in questa sessione di calciomercato: Radja Nainggolan. Il giocatore, per volere di Antonio Conte, non fa più parte del progetto Inter, ma al momento sembra non avere molto mercato.

Per questo l'Inter potrebbe accettare una formula molto vantaggiosa per l'acquirente ovvero un prestito con parte dell'ingaggio a carico dei nerazzurri.

Il giocatore vorrebbe restare in Italia anche per stare vicino alla fidanzata che non sta attraversando un buon momento di salute e sarebbe felice di ritrovare Eusebio Di Francesco. Le big italiane non hanno mai dimostrato interesse verso il giocatore, a parte un timido approccio della Roma per un suo clamoroso ritorno. La Samp può crederci sul serio, le due società iniziano a lavorare sulla trattativa.