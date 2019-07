Sampdoria: doppio colpo in arrivo, Murillo ed Emiliano Rigoni

Sampdoria attivissima sul mercato. Dopo gli acquisti di Thorsby, De Paoli e Maroni sono in arrivo due nuovi colpi per Eusebio Di Francesco: Emiliano Rigoni, ultima stagione all'Atalanta, dallo Zenit, e Jeison Murillo, difensore ex Inter l'ultima stagione al Valencia.

Per Murillo servono soldi, tanti soldi, ma la formula adottata dalla Samp sarebbe quella del prestito oneroso di 2 milioni di euro con riscatto fissato a 12. Occhio all'inserimento nella trattativa di Praet, oggetto del desiderio dei valenciani dopo la retromarcia del Milan.

Discorso simile per Emiliano Rigoni. La Samp avrebbe avanzato la proposta di un prestito oneroso per 1 milione di euro e un obbligo di riscatto di 9 milioni di euro. Facile che la trattativa vada in porto nei prossimi giorni.

Ufficiale intanto l'acquisto di Tommaso Augello dallo Spezia. Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Augello (nato a Milano, il 30 agosto 1994). Il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2023