Sampdoria: ko col Monaco, tifosi show e si avvicina Ben Arfa

La Sampdoria cede 1-0 in amichevole contro il Monaco, decisiva la rete di Radamel Falcao che consegna la Philipp Plein Cup ai monegaschi. Ko in campo con una Samp in crescita soprattutto nella ripresa, con occasioni clamorose di Quagliarella e Maroni e un gol annullato a Ronaldo Vieira per fuorigioco. Grande spettacolo sugli spalti, oltre mille tifosi blucerchiati con tanto di coreografia e un Falcao rapito dal tifo tanto da paragonarli a fine gara a una curva "sudamericana",

Buon test, ma mancano gli esterni. Per questo la dirigenza blucerchiata si sta muovendo sul mercato e prova a chiudere per Hatem Ben Arfa, ex stella di Lione, Marsiglia e tanti altri club francesi, ma attualmente svincolato.

Prossimo appuntamento mercoledì sera a Spezia contro gli aquilotti. Sabato il Parma, domenica si scoprirà il nome del primo avversario di Coppa Italia.

IL TABELLINO

MONACO-SAMPDORIA 1-0

Rete: 50' Falcao

Monaco (4-2-3-1): Lecomte (69' Benaglio); Sidibé (80' Rodrigues), Jemerson, Panzo (79' Badiashile), Ballo-Touré (80' Dias); Henrichs (80' Sylla), Fabregas (69' Chadli); Gelson Martins (69' Tuncara), Traoré (46' Mesquita), Boschilia (46' Golovin); Foster (46' Falcao). A disposizione: Glik. Allenatore: Jardim.

Sampdoria (4-3-3): Audero (79' Falcone); Bereszynski (79' Depaoli), Murillo (69' Ferrari), Colley (79' Regini), Augello (69' Murru); Praet (79' Barreto), Ekdal (46' Vieira), Linetty (46' Maroni); Ramírez (69' Bahlouli), Quagliarella (69' Bonazzoli), Jankto (69' Bahlouli). Allenatore: Di Francesco.

Arbitro: Hamel (Francia).