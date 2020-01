Milan-Sampdoria, probabili formazioni: Ibrahimovic c'è, Ranieri ritrova Bereszynski e Bonazzoli

Si avvicina il primo impegno del 2020 per la Sampdoria. Lunedì 6 gennaio, nel giorno dell'Epifania, i blucerchiati fanno visita al Milan, al nuovo Milan di Zlatan Ibrahimovic, convocato subito da Pioli e in lizza con Piatek per una maglia da titolare.

Quattro assenti per Ranieri, lo squalificato Caprari e gli infortunati Ferrari, Barreto e Bertolacci. Tornano però Bonazzoli e Bereszynski. Calcio d'inizio alle 15.00.

QUI SAMP Audero in porta, Murillo al centro della difesa al posto dell'infortunato Ferrari al fianco di Colley. Murru e Depaoli i terzini. Centrocampo con Linetty, Ekdal, Jankto e Ramirez. Quagliarella e Gabbiadini in attacco.

QUI MILAN Rebus Ibrahimovic. Svedese subito convocato, ma difficilmente partirà titolare a discapito di Piatek. Non convocati Borini, Rodriguez e Rebic, sicuri parrtenti, e l'infortunato Biglia. Calabria favorito su Conti per il ruolo di terzino destro, Romagnoli e Musacchio al centro, Theo Hernandez sulla sinistra. A centrocampo Paquetà, Kessie e Krunic si giocano una maglia. Bennacer e Bonaventura pronti a completare il pacchetto. Suso e Calhanoglu in attacco, con loro uno tra Piatek, Ibra e Leao.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN: Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Hernandez; Bennacer, Paquetà, Bonaventura; Suso, Calhanoglu, Piatek. All. Pioli.

SAMPDORIA: Audero; Murru, Colley, Murillo, Bereszynski; Jankto, Ekdal, Linetty, Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri.

Arbitro: Massa.

Calcio d'inizio: domenica 6 gennaio, ore 15.00, stadio Giuseppe Meazza, Milano.